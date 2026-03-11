ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа объяснили временное разрешение Индии на российскую нефть

08:53 11.03.2026 Ср
2 мин
Всего через месяц после отказа от российской нефти Индии разрешили возобновить ее закупку
aimg Ірина Глухова
У Трампа объяснили временное разрешение Индии на российскую нефть Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (US Department of State)

Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти, однако об отмене санкций против российского нефтяного сектора речь пока не идет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Читайте также: Приоритеты изменились: Трамп позволит покупать нефть РФ несмотря на войну в Украине

"Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене", - сказала она.

По словам Ливитт, Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти. Она уточнила, что соответствующее решение принимали президент США Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и команда национальной безопасности.

В Белом доме объяснили, что этот шаг связан с необходимостью перекрыть временный дефицит поставок нефти, который возник из-за ситуации с Ираном.

"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и ранее прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно позволили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в поставках из-за иранцев", - отметила пресс-секретарь.

В то же время она уточнила, что речь идет о российской нефти, которая уже находилась в море на момент принятия решения.

В Белом доме также отметили, что не ожидают существенной финансовой выгоды для России от этого краткосрочного решения.

"Мы не считаем, что эта краткосрочная мера принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству", - добавила Ливитт.

Что предшествовало

После начала войны США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о закрытии стратегически важного Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. На этом фоне мировые цены на нефть резко выросли.

5 марта СМИ сообщали, что несколько танкеров с российской нефтью, которые изначально направлялись в страны Восточной Азии, изменили маршрут и взяли курс на Индию.

Учитывая, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, США заявили о намерении ослабить давление на поставки и цены, позволив Дели временно возобновить закупки российской нефти.

В то же время до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Индия не была значительным покупателем российской нефти. Однако после падения ее цены на мировом рынке Дели резко увеличил импорт.

Впрочем, в феврале этого года Индия согласилась отказаться от таких поставок под давлением администрации президента США Дональда Трампа и в обмен на заключение торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Индия
Новости
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко