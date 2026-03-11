У Трампа объяснили временное разрешение Индии на российскую нефть
Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти, однако об отмене санкций против российского нефтяного сектора речь пока не идет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене", - сказала она.
По словам Ливитт, Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти. Она уточнила, что соответствующее решение принимали президент США Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и команда национальной безопасности.
В Белом доме объяснили, что этот шаг связан с необходимостью перекрыть временный дефицит поставок нефти, который возник из-за ситуации с Ираном.
"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и ранее прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно позволили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в поставках из-за иранцев", - отметила пресс-секретарь.
В то же время она уточнила, что речь идет о российской нефти, которая уже находилась в море на момент принятия решения.
В Белом доме также отметили, что не ожидают существенной финансовой выгоды для России от этого краткосрочного решения.
"Мы не считаем, что эта краткосрочная мера принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству", - добавила Ливитт.
Что предшествовало
После начала войны США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о закрытии стратегически важного Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. На этом фоне мировые цены на нефть резко выросли.
5 марта СМИ сообщали, что несколько танкеров с российской нефтью, которые изначально направлялись в страны Восточной Азии, изменили маршрут и взяли курс на Индию.
Учитывая, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, США заявили о намерении ослабить давление на поставки и цены, позволив Дели временно возобновить закупки российской нефти.
В то же время до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Индия не была значительным покупателем российской нефти. Однако после падения ее цены на мировом рынке Дели резко увеличил импорт.
Впрочем, в феврале этого года Индия согласилась отказаться от таких поставок под давлением администрации президента США Дональда Трампа и в обмен на заключение торгового соглашения с Соединенными Штатами.