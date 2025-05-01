У Трампа пообещали срочно реализовать сделку о недрах с Украиной

Журналисты спросили у Миллера, каковы сроки реализации сделки о недрах между Украиной и США.

"Я думаю, более важный момент в этом соглашении с Украиной - и я надеюсь скоро дать вам обновленную информацию о том, как быстро его можно будет запустить - заключается в том, что мы будем двигаться на полной скорости", - ответил советник президента США.

Он добавил, что сделку планируется привести в действие как можно быстрее. По словам Миллера, главная цель - "вернуть деньги Соединенным Штатам".

"Наши налогоплательщики потратили сотни миллиардов долларов на субсидирование войны в Украине. Это - возврат средств США, и это один из самых важных моментов, который нужно понимать", - рассказал Миллер.