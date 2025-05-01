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У Трампа пообіцяли терміново реалізувати угоду про надра з Україною

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та перша віце-прем'єр України Юлія Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Іван Носальський

США хочуть дуже швидко почати реалізацію угоди про надра з Україною. Мета Вашингтона - "повернути гроші американським платникам податків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з питань внутрішньої безпеки Стівена Міллера.

Журналісти запитали у Міллера, які терміни реалізації угоди про надра між Україною і США.

"Я думаю, більш важливий момент у цій угоді з Україною - і я сподіваюся незабаром дати вам оновлену інформацію про те, як швидко її можна буде запустити - полягає в тому, що ми будемо рухатися на повній швидкості", - відповів радник президента США.

Він додав, що угоду планується привести в дію якомога швидше. За словами Міллера, головна мета - "повернути гроші Сполученим Штатам".

"Наші платники податків витратили сотні мільярдів доларів на субсидування війни в Україні. Це - повернення коштів США, і це один із найважливіших моментів, який потрібно розуміти", - розповів Міллер.

Україна і США підписали угоду про надра

Нагадаємо, Україна і США затвердили угоду про надра, яка обговорювалася протягом кількох місяців. З боку України документ підписала перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, а з боку США - міністр економіки Скотт Бессент.

Така ініціатива передбачає, що дві країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.

Важливо, що в угоді не йдеться про будь-які борги України перед США за ту допомогу, яку Вашингтон надав раніше.

Детальніше про угоду - в матеріалі РБК-Україна.

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