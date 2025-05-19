RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Трампа угрожают отказаться от поддержки Израиля из-за войны в Газе, - WP

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предупреждают Израиль, что если война с ХАМАС продолжится, поддержка со стороны Вашингтона может прекратиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы оставим вас, если вы не прекратите эту войну", - рассказал неназванный источник издания. 

Он добавил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть возможность завершить войну, "имея огромное большинство в Кнессете". Но собеседник издания считает, что для этого у главы израильского правительства "нет политической воли". 

Стоит заметить, что США помогают Израилю оружием. В частности, 1 марта Госдеп утвердил продажу Израилю оружия стоимостью около 3 млрд долларов. 

Новая операция Израиля

Напомним, вчера, 18 мая, Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Такую операцию назвали "Колесницы Гидеона".

Широкая наземная операция началась на севере и юге палестинского анклава. Как отмечал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна хочет полностью уничтожить ХАМАС.

На этом фоне ХАМАС заявил о готовности отдать Израилю часть заложников для нового прекращения огня.

Неназванный израильский источник рассказал CNN, что Израиль готов говорить о прекращении огня только при условии капитуляции боевиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа