У Трампа угрожают отказаться от поддержки Израиля из-за войны в Газе, - WP

США предупреждают Израиль, что если война с ХАМАС продолжится, поддержка со стороны Вашингтона может прекратиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы оставим вас, если вы не прекратите эту войну", - рассказал неназванный источник издания.
Он добавил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть возможность завершить войну, "имея огромное большинство в Кнессете". Но собеседник издания считает, что для этого у главы израильского правительства "нет политической воли".
Стоит заметить, что США помогают Израилю оружием. В частности, 1 марта Госдеп утвердил продажу Израилю оружия стоимостью около 3 млрд долларов.
Напомним, вчера, 18 мая, Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Такую операцию назвали "Колесницы Гидеона".
Широкая наземная операция началась на севере и юге палестинского анклава. Как отмечал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна хочет полностью уничтожить ХАМАС.
На этом фоне ХАМАС заявил о готовности отдать Израилю часть заложников для нового прекращения огня.
Неназванный израильский источник рассказал CNN, что Израиль готов говорить о прекращении огня только при условии капитуляции боевиков.
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