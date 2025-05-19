У Трампа угрожают отказаться от поддержки Израиля из-за войны в Газе, - WP

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы оставим вас, если вы не прекратите эту войну", - рассказал неназванный источник издания.

Он добавил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть возможность завершить войну, "имея огромное большинство в Кнессете". Но собеседник издания считает, что для этого у главы израильского правительства "нет политической воли".

Стоит заметить, что США помогают Израилю оружием. В частности, 1 марта Госдеп утвердил продажу Израилю оружия стоимостью около 3 млрд долларов.