Трамп похвалил Ким Чен Ына и назвал КНДР "великой ядерной нацией"
США поддерживают связь с Северной Кореей. Он намекнул на возможность возобновления переговоров с Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo news.
Президент США Дональд Трамп заявил, что между его администрацией и Северной Кореей существовала связь. Он назвал КНДР "великой ядерной нацией", а ее лидера Ким Чен Ына "умным парнем".
На вопрос, планирует ли он возобновить контакты с Пхеньяном или лично обратиться к Ким Чен Ыну, Трамп ответил, что "когда-то что-то сделает".
"У нас отличные отношения. Он умный парень", - сказал Трамп.
Он также отметил, что поддержание связи с Кимом имеет важное значение, однако не уточнил, какие именно шаги имеет в виду.
В 2018 году Трамп стал первым президентом США, который провел личные переговоры с Кимом в Сингапуре.
После в 2019 году состоялись еще две встречи, однако они не дали конкретных результатов - стороны не смогли договориться об отказе КНДР от ядерного оружия в обмен на ослабление санкций.
Ситуация осложнилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Северная Корея начала активно сотрудничать с Москвой в военной сфере.
По словам бывших чиновников администрации Байдена не достигли ощутимого прогресса в сдерживании ракетных и ядерных амбиций Северной Кореи, хотя и призывали к диалогу между странами без предварительных условий.
Есть предположение, что во время своего второго президентского срока Трамп может возобновить переговоры с Ким Чен Ыном, но на этот раз не будет требовать полного демонтажа ядерного арсенала КНДР.
На прошлой неделе влиятельная сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала администрацию Трампа за усиление "провокаций" и заявила, что это оправдывает усиление Пхеньяном ядерного сдерживания.
На этой неделе Северная Корея запустила несколько баллистических ракет, впервые с момента вступления Трампа в должность президента.
В первые дни после инаугурации Трамп заявил, что намерен возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. Он также еще раз назвал Северную Корею "ядерной державой".
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