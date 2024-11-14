У Трампа планируют "чистки" офицеров и генералов в Пентагоне, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двух анонимных источников агентства, планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться в процессе формирования администрации Трампа. По их словам, такое решение станет беспрецедентной перестановкой в Пентагоне.

В то же время, один из источников поставил под сомнение целесообразность таких пертурбаций в Минобороны США.

Исчезнут все, приближенные к Марку Милли

Пока неизвестно, поддержит ли такую инициативу сам Трамп, хотя в прошлом он активно выступал против лидеров оборонного ведомства, которые его критиковали. Во время предвыборной кампании, республиканец говорил об увольнении "проснувшихся" генералов, а также ответственных за сомнительный вывод войск США из Афганистана в 2021 году.

Второй источник Reuters сообщил, что новая администрация, скорее всего, сосредоточится на американских офицерах, связанных с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Трампа Марком Милли.

Боб Вудворд в своей новой книге "Война" процитировал слова генерала, где он назвал новоизбранного президента "фашистом до мозга костей". Союзники Трампа ополчились против Милли за такую нелояльность к бывшему президенту.

"Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет с должности. Существует очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они исчезнут", - сказал второй собеседник агентства.

В Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США, а также руководители армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил, национальной гвардии и космических сил.

"Железный" глава Пентагона

Обнародование планов увольнения высшего руководства Вооруженных сил США произошло на следующий день после того, как Трамп избрал министром обороны комментатора Fox News и ветерана Пита Хегсета. Недавно он продемонстрировал готовность провести чистку в Пентагоне.

"Следующий президент Соединенных Штатов должен коренным образом изменить высшее руководство Пентагона, чтобы мы были готовы защищать нашу страну и побеждать наших врагов. Много людей нужно уволить", - отметил Хегсет в своей книге 2024 года "Война с воинами: За предательством людей, которые делают нас свободными".

Впрочем, неизвестно, может ли недостаток управленческого опыта Хегсета осложнить его утверждение в Сенате и сможет ли более традиционная альтернатива на эту должность реализовать столь масштабные увольнения.

Кроме того, Хегсет "положил глаз" на преемника Милли, генерала ВВС Чарльза Брауна. В своей книге новоизбранный министр обороны размышляет, насколько Браун мог получить эту должность, если бы не был чернокожим.

"Было ли это из-за его цвета кожи? Или из-за его умений? Мы никогда не узнаем, но всегда будем сомневаться - что на первый взгляд кажется несправедливым по отношению к CQ. Но поскольку он сделал расовую карточку одной из своих самых больших визитных карточек, это не имеет особого значения", - написал Хегсет.

Первый источник Reuters отметил, что Браун будет среди многих офицеров, которые уйдут в отставку.

"Председатели Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов, будут уволены немедленно", - сказал источник, отметив при этом, что это пока только предварительное планирование.

Бюрократическая избыточность или хвастовство

Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники преуменьшают возможность таких серьезных кадровых перестановок, заявляя, что это было бы ненужным и разрушительным во время глобальных потрясений, когда в Украине и на Ближнем Востоке продолжаются войны.

Первый источник агентства сообщил, что с бюрократической точки зрения будет сложно уволить и заменить значительную часть высшего военного руководства США. Источник предположил, что такое планирование может быть хвастовством со стороны союзников Трампа.

Однако второй источник Reuters предположил, что в лагере Трампа подумывают сократить Объединенный комитет начальников штабов из-за бюрократической избыточности.

По словам источника, такие сокращения можно выдержать в организации такого масштаба, как американские Вооруженные силы.

"Эти люди не являются незаменимыми. Они очень заменимы. И еще одна вещь - хватает людей, которые придут на смену. Во Второй мировой войне мы очень быстро назначали людей, которым было за 30, или людей, компетентных быть генералами. И знаете, что? Мы выиграли войну", - сказал собеседник агентства.