У Трампа после ликвидации лидера ИГИЛ пригрозили террористам по всему миру
У американского президента Дональда Трампа пригрозили террористам по всему миру. Заявление прозвучало на фоне ликвидации лидера ИГИЛ в Ираке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.
Помощник президента США по национальной безопасности обратился к террористам по всему миру и призвал их быть осторожными.
Он подчеркнул, что если они будут угрожать территории США, президент Трамп найдет их.
"Террористы везде: вас предупреждают. Если вы угрожаете нашей родине, президент Трамп вас найдет", - отметил Уолтц.
Напомним, что вчера, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер ИГИЛ в Ираке Абу Хадиджа и еще один неопознанный член террористической группировки были убиты.
В частности, известно, что в этом участвовали США вместе с иракскими и курдскими силами.
Подробнее о ликвидации лидера ИГИЛ в Ираке можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что еще декабре США заявили о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии. Операция была проведена 19 декабря 2024 года. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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