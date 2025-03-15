У Трампа после ликвидации лидера ИГИЛ пригрозили террористам по всему миру

У американского президента Дональда Трампа пригрозили террористам по всему миру. Заявление прозвучало на фоне ликвидации лидера ИГИЛ в Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

Помощник президента США по национальной безопасности обратился к террористам по всему миру и призвал их быть осторожными.

Он подчеркнул, что если они будут угрожать территории США, президент Трамп найдет их.

"Террористы везде: вас предупреждают. Если вы угрожаете нашей родине, президент Трамп вас найдет", - отметил Уолтц.