У Трампа після ліквідації лідера ІДІЛ пригрозили терористам по всьому світу

У американського президента Дональда Трампа пригрозили терористам по всьому світу. Заява пролунала на фоні ліквідації лідера ІДІЛ в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США з національної безпеки Майка Волца.

Помічник президента США з національної безпеки звернувся до терористів по всьому світу та закликав їх бути обережними.

Він підкреслив, що якщо вони будуть загрожувати території США, президент Трамп знайде їх.

"Терористи скрізь: вас попереджають. Якщо ви загрожуєте нашій батьківщині, президент Трамп вас знайде", - зазначив Волц.