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У Трампа після ліквідації лідера ІДІЛ пригрозили терористам по всьому світу

США, Субота 15 березня 2025 19:24
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У Трампа після ліквідації лідера ІДІЛ пригрозили терористам по всьому світу Фото: помічник президента США з національної безпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У американського президента Дональда Трампа пригрозили терористам по всьому світу. Заява пролунала на фоні ліквідації лідера ІДІЛ в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США з національної безпеки Майка Волца.

Помічник президента США з національної безпеки звернувся до терористів по всьому світу та закликав їх бути обережними.

Він підкреслив, що якщо вони будуть загрожувати території США, президент Трамп знайде їх.

"Терористи скрізь: вас попереджають. Якщо ви загрожуєте нашій батьківщині, президент Трамп вас знайде", - зазначив Волц.

Нагадаємо, що вчора, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що лідера ІДІЛ в Іраку Абу Хадіджа та ще одного невпізнаного члена терористичного угруповання було вбито.

Зокрема, відомо, що у цьому брали участь США разом з іракськими та курдськими силами.

Детальніше про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ще грудні США заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Юсифа під час авіаудару в Сирії. Операція була проведена 19 грудня 2024 року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Ірак Дональд Трамп
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