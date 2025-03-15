Трамп заявил о ликвидации лидера ИГИЛ в Ираке

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер ИГИЛ в Ираке Абу Хадиджа и еще один неопознанный член террористической группировки был убит. В частности, в этом принимали участие США вместе с иракскими и курдскими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India и пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы", - пишет президент США.

Далее, разделяя заслуги с иракскими и курдскими силами, он добавил следующее:

"Его жалкая жизнь была прекращена вместе с еще одним членом ИГИЛ в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!", - резюмировал Трамп.

Ранее операция была подтверждена премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани. Он объявил о смерти лидера террористов Абдуллы Маки Муслеха аль-Рифаи, известного как Абу Хадиджа.

Как пишет The Times of India, Аби Хадиджа входил в число самых смертоносных террористов, действующих в Ираке и по всему миру. Известно, что он занимал видное положение в командной структуре ИГИЛ и ранее считался потенциальным претендентом на пост мирового лидера ИГИЛ, "халифа", из-за его высокого статуса в организации. Его устранение нанесло существенный урон деятельности ИГИЛ в этом районе.