У Трампа ожидают от Европы более агрессивной позиции по отношению к РФ

По словам Уитакера, конфискация активов РФ в пользу Украины может стать "значительным шагом" в укреплении финансирования Украины в течение "нескольких лет" в экономическом и военном плане.

"Но я думаю, что это также будет означать новый шаг - более агрессивную Европу. Сейчас для них настало время действовать смело", - отметил посол.

Также дипломат похвалил европейских членов НАТО за выполнение обещаний увеличить расходы на оборону, заявив, что он "в целом очень доволен" реакцией на давление со стороны США.

Комментируя высказывание президента Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", Уитакер сказал, что российская армия "не обязательно такая сильная". Но Европа должна быть готова, потому что Кремль "безрассуден - они непредсказуемы и могут предпринять действия на территории НАТО".