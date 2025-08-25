RU

У Трампа обсуждают санкции против чиновников Евросоюза: Reuters узнало причину

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или чиновников ЕС, которые отвечали за реализацию Акта о цифровых услугах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как выяснило издание, причиной являются жалобы США на то, что закон цензурирует американцев и создает издержки для американских технологических компаний.

По данным двух источников Reuters, чиновники Госдепа пока не приняли окончательного решения по поводу санкций. И если такой шаг реализуют, вероятнее всего это будут визовые ограничения. 

Пока неизвестно, какие именно представители ЕС или отдельных стран-членов могут попасть под санкции, однако, как сообщили источники журналистов, на прошлой неделе американские чиновники уже обсуждали этот вопрос на внутренних встречах.

Издание отмечает, что отношения администрации Трампа с Европейским союзом и без того остаются напряженными из-за угроз тарифов, сложных переговоров и критики Вашингтона в отношении политики ЕС к американским IT-компаниям.

Представитель Госдепа не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможных ограничительных мерах.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за усиливающейся цензурой в Европе, но пока не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил он.

Акт о цифровых услугах

Акт о цифровых услугах (DSA) - это закон Европейского союза, который устанавливает правила для онлайн-платформ, чтобы сделать интернет безопаснее.

Он обязывает крупные компании, такие как соцсети и маркетплейсы, быстрее удалять незаконный контент (например, материалы с насилием над детьми, разжигание ненависти), быть прозрачными по рекламе и алгоритмам, а также бороться с дезинформацией, при этом сохраняя свободу слова.

Такой закон начал действовать в Евросоюзе еще в августе 2023 года. Тогда еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отмечал, что соцсетям предоставили достаточно времени, чтобы адаптироваться к изменениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты Америки