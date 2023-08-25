ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Касается TikTok, Instagram и Google. В ЕС начал действовать новый закон о дезинформации

Брюссель, Пятница 25 августа 2023 12:04
UA EN RU
Касается TikTok, Instagram и Google. В ЕС начал действовать новый закон о дезинформации Фото: в ЕС начал действовать закон о цифровых услугах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Европейском союзе в пятницу, 25 августа, вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Service Act). Он направлен на борьбу с дезинформацией и нелегальным контентом в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что большие онлайн-платформы и поисковики имели достаточно времени, чтобы адаптироваться к требованиям.

Согласно закону, социальные сети и другие крупные платформы с аудиторией более 45 млн пользователей должны следить за контентом. Кроме того, компании должны платить сборы наблюдательным органам.

В случае нарушения им грозит крупный штраф. Его размер составляет до 6% от ежегодного мирового оборота. При повторном нарушении ЕС может запретить деятельность компаний на территории стран-членов.

Сейчас действие закона распространяется на 19 платформ, среди них AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (принадлежит корпорации Meta), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter), Wikipedia, YouTube и Zalando. Этот список может увеличиться.

Бан для TikTok

В этом году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах.

Кроме того, в некоторых западных странах хотят ввести запрет на использование TikTok государственными служащими.

Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Instagram TikTok Евросоюз
NEWS
Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты и дрон
Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты и дрон
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги