ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа обсуждают санкции против чиновников Евросоюза: Reuters узнало причину

Вашингтон, Понедельник 25 августа 2025 22:37
UA EN RU
У Трампа обсуждают санкции против чиновников Евросоюза: Reuters узнало причину Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или чиновников ЕС, которые отвечали за реализацию Акта о цифровых услугах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как выяснило издание, причиной являются жалобы США на то, что закон цензурирует американцев и создает издержки для американских технологических компаний.

По данным двух источников Reuters, чиновники Госдепа пока не приняли окончательного решения по поводу санкций. И если такой шаг реализуют, вероятнее всего это будут визовые ограничения.

Пока неизвестно, какие именно представители ЕС или отдельных стран-членов могут попасть под санкции, однако, как сообщили источники журналистов, на прошлой неделе американские чиновники уже обсуждали этот вопрос на внутренних встречах.

Издание отмечает, что отношения администрации Трампа с Европейским союзом и без того остаются напряженными из-за угроз тарифов, сложных переговоров и критики Вашингтона в отношении политики ЕС к американским IT-компаниям.

Представитель Госдепа не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможных ограничительных мерах.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за усиливающейся цензурой в Европе, но пока не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил он.

Акт о цифровых услугах

Акт о цифровых услугах (DSA) - это закон Европейского союза, который устанавливает правила для онлайн-платформ, чтобы сделать интернет безопаснее.

Он обязывает крупные компании, такие как соцсети и маркетплейсы, быстрее удалять незаконный контент (например, материалы с насилием над детьми, разжигание ненависти), быть прозрачными по рекламе и алгоритмам, а также бороться с дезинформацией, при этом сохраняя свободу слова.

Такой закон начал действовать в Евросоюзе еще в августе 2023 года. Тогда еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отмечал, что соцсетям предоставили достаточно времени, чтобы адаптироваться к изменениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы