У Трампа обсуждают санкции против чиновников Евросоюза: Reuters узнало причину

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или чиновников ЕС, которые отвечали за реализацию Акта о цифровых услугах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как выяснило издание, причиной являются жалобы США на то, что закон цензурирует американцев и создает издержки для американских технологических компаний.

По данным двух источников Reuters, чиновники Госдепа пока не приняли окончательного решения по поводу санкций. И если такой шаг реализуют, вероятнее всего это будут визовые ограничения.

Пока неизвестно, какие именно представители ЕС или отдельных стран-членов могут попасть под санкции, однако, как сообщили источники журналистов, на прошлой неделе американские чиновники уже обсуждали этот вопрос на внутренних встречах.

Издание отмечает, что отношения администрации Трампа с Европейским союзом и без того остаются напряженными из-за угроз тарифов, сложных переговоров и критики Вашингтона в отношении политики ЕС к американским IT-компаниям.

Представитель Госдепа не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможных ограничительных мерах.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за усиливающейся цензурой в Европе, но пока не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил он.