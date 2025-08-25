У Трампа обговорюють санкції проти чиновників Євросоюзу: Reuters дізналося причину
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського союзу або чиновників ЄС, які відповідали за реалізацію Акта про цифрові послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як з'ясувало видання, причиною є скарги США на те, що закон цензурує американців і створює витрати для американських технологічних компаній.
За даними двох джерел Reuters, чиновники Держдепу поки що не ухвалили остаточного рішення щодо санкцій. І якщо такий крок реалізують, найімовірніше це будуть візові обмеження.
Наразі невідомо, які саме представники ЄС чи окремих країн-членів можуть потрапити під санкції, однак, як повідомили джерела журналістів, минулого тижня американські чиновники вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах.
Видання зазначає, що відносини адміністрації Трампа з Європейським союзом і без того залишаються напруженими через погрози тарифів, складні переговори і критику Вашингтона щодо політики ЄС до американських IT-компаній.
Представник Держдепу не став ні підтверджувати, ні спростовувати чутки про можливі обмежувальні заходи.
"Ми з великою стурбованістю стежимо за посиленням цензури в Європі, але поки що не можемо надати додаткову інформацію", - зазначив він.
Акт про цифрові послуги
Акт про цифрові послуги (DSA) - це закон Європейського Союзу, який встановлює правила для онлайн-платформ, щоб зробити інтернет безпечнішим.
Він зобов'язує великі компанії, як-от соцмережі та маркетплейси, швидше видаляти незаконний контент (наприклад, матеріали з насильством над дітьми, розпалювання ненависті), бути прозорими щодо реклами та алгоритмів, а також боротися з дезінформацією, водночас зберігаючи свободу слова.
Такий закон почав діяти в Євросоюзі ще в серпні 2023 року. Тоді єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначав, що соцмережам надали достатньо часу, щоб адаптуватися до змін.