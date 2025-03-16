У Трампа не исключают никаких вариантов влияния на Иран

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает никаких вариантов влияния на Иран. Цель - остановить поддержку милитарных группировок на Ближнем Востоке и не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Уолтца в эфире ABC News.
По словам Уолтца, Трамп не исключает никаких вариантов действий против Ирана, чтобы тот прекратил поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке, таких как хуситы в Йемене и "Хезболла" в Ливане.
Уолтц также отметил, что президент США неоднократно подчеркивал, что Иран не может получить ядерное оружие.
"О чем неоднократно говорил президент (США, - ред.), это то, что Иран не может иметь ядерное оружие. Рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что он его не будет иметь", - сказал он.
Однако советник не уточнил, какие именно варианты имеются в виду. Он лишь отметил, что среди потенциальных действий могут быть меры против ракетной программы Ирана, а также других видов вооружений.
"Как бы там ни было, мы не можем жить в мире с аятоллами, которые держат палец на ядерной кнопке. Мы не можем допустить ситуации, которая приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке с точки зрения распространения ядерного оружия", - добавил Уолтц.
Заметим, что США нанесли масштабные удары по хуситам в Йемене после атак группировки на корабли в Красном море. В Иране отреагировали на действия Вашингтона.
Напомним, что в первые дни своего президентства Трамп подписал указ по йеменским хуситам. Согласно документу, группировка была внесена в список иностранных террористических организаций в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве США.
Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил, что в субботу Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене.
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