У Трампа не відкидають жодних варіантів впливу на Іран

Адміністрація президента США Дональда Трампа не відкидає жодних варіантів впливу на Іран. Мета - зупинити підтримку мілітарних угруповань на Близькому Сході та не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Майкла Волца в ефірі ABC News.
За словами Волца, Трамп не виключає жодних варіантів дій проти Ірану, аби той припинив підтримку збройних угруповань на Близькому Сході, таких як хусити в Ємені та "Хезболла" в Лівані.
Волц також наголосив, що президент США неодноразово підкреслював, що Іран не може отримати ядерну зброю.
"Про що неодноразово говорив президент (США, - ред.), це те, що Іран не може мати ядерну зброю. Розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що він її не матиме", - сказав він.
Однак радник не уточнив, які саме варіанти маються на увазі. Він лише зазначив, що серед потенційних дій можуть бути заходи проти ракетної програми Ірану, а також інших видів озброєнь.
"Хай там як, ми не можемо жити у світі з аятолами, які тримають палець на ядерній кнопці. Ми не можемо допустити ситуації, яка призведе до гонки озброєнь на Близькому Сході з погляду розповсюдження ядерної зброї", - додав Волц.
Зауважимо, що США завдали масштабних ударів по хуситах у Ємені після атак угруповання на кораблі в Червоному морі. В Ірані відреагували на дії Вашингтона.
Нагадаємо, що у перші дні свого президентства Трамп підписав указ щодо єменських хуситів. Згідно з документом, угруповання було внесене до списку іноземних терористичних організацій відповідно до закону про імміграцію та громадянство США.
Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив, що в суботу Штати почали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені.
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