У Трампа не відкидають жодних варіантів впливу на Іран

За словами Волца, Трамп не виключає жодних варіантів дій проти Ірану, аби той припинив підтримку збройних угруповань на Близькому Сході, таких як хусити в Ємені та "Хезболла" в Лівані.

Волц також наголосив, що президент США неодноразово підкреслював, що Іран не може отримати ядерну зброю.

"Про що неодноразово говорив президент (США, - ред.), це те, що Іран не може мати ядерну зброю. Розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що він її не матиме", - сказав він.

Однак радник не уточнив, які саме варіанти маються на увазі. Він лише зазначив, що серед потенційних дій можуть бути заходи проти ракетної програми Ірану, а також інших видів озброєнь.

"Хай там як, ми не можемо жити у світі з аятолами, які тримають палець на ядерній кнопці. Ми не можемо допустити ситуації, яка призведе до гонки озброєнь на Близькому Сході з погляду розповсюдження ядерної зброї", - додав Волц.