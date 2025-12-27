RU

У Трампа назвали детали встречи с Зеленским в США

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что американский лидер 28 декабря проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание главы Белого дома.

Отмечается, что двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.

 

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 26 декабря, стало известно, что Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

При этом Зеленский отметил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий. По словам Зеленского, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию.

Со своей стороны, Трамп заявил об осторожном оптимизме относительно заключения мирного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского в его клуб Mar-a-Lago. По его словам, Украина и Россия стремятся к мирному урегулированию, но пока действуют с осторожностью.

Также Зеленский рассказал, будут ли европейцы на его встрече с Трампом.

Кроме того, впоследствии Зеленский заявил, что президент США может приехать в Украину для поддержки мирного соглашения по завершению войны. Более того, по словам Владимира Зеленского, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже готовы посетить Украину.

