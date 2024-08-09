Медовый месяц Камалы Харрис. Что вернуло интригу в выборы президента США

После того, как Камала Харрис заменила Джо Байдена как кандидата на президентских выборах, в кампанию неожиданно вернулась интрига – и, как выяснилось, победа Дональда Трампа еще не гарантирована. Что сейчас происходит в стане двух главных кандидатов и на что они будут делать ставки – в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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До президентских выборов в США осталось менее ста дней. Однако в давно подготовленных стратегиях кандидатов от двух главных партий произошли существенные изменения, причем в авральном режиме. У демократов – из-за смены кандидата. Камала Харрис удивила всех своей активностью с первого дня в новом статусе. А республиканцам пришлось экстренно на это реагировать.

Активное начало Камалы Харрис – мемы и деньги

В последние недели в американской блогосфере – настоящая "Камала-мания". В день, когда стало известно о выдвижении Харрис в президенты США, распространение получил старый выпуск мультсериала "Симпсоны", где героиня баллотируется в президенты в такой же одежде, которую когда-то носила политик.

Наряду с запросами в Google о Камале Харрис распространение получил другой мем – "кокосовое дерево" (coconut tree). Ассоциация с кокосом идет от вирусного видео, в котором Харрис вспоминает о том, как ее мать однажды спросила: "Ты думаешь, что только что упала с кокосовой пальмы?"

Эта уже вирусная цитата породила масштабную волну онлайн-контента. Многие пользователи соцсетей, особенно молодежь, ссылаются на нее в своих сообщениях, чтобы описать себя как "кокосовые орехи" или выкладывая кокосовые эмодзи.

Пользователи TikTok тысячи раз проигрывают миксированные ролики, где Гаррис говорит под музыку культовых исполнителей. Да и сами исполнители выражают ей поддержку.

Реперша Megan Thee Stallion выступала на первом предвыборном митинге в Атланте, придумав слоган Hotties for Harris (красотки за Харрис). Также поддержку выразили рэпер Quavo, поп-исполнительница Olivia Rodrigo. Beyoncé позволила Камале Харрис использовать хит Freedom в качестве официальной песни избирательной кампании. А певица Charli XCX назвала Камалу "brat", что мгновенно приклеилось к Харрис. По словам Charli XCX, "brat" – это образ немного беспорядочной девочки, которая любит вечеринки, и, возможно, иногда говорит какие-то глупости.

Один из мемов о Камале Гаррис (фото: соцсеть Instagram)

Благодаря всему этому Камала Харрис резко нарастила присутствие в соцсетях.

С 1 июня по 20 июля в соцсети Х (бывший Twitter) ее каждый день в среднем упоминали менее 74 тысяч раз. Но как только Байден отошел в сторону, количество публикаций возросло до более чем 1,7 миллиона в день в период с 21 по 31 июля. Количество ее подписчиков возросло втрое: с примерно 400 000 за неделю перед снятием Байдена до более чем 1,2 миллиона по состоянию на 7 августа.

Это больше, чем было у Байдена, а также у Трампа с его 1,4 млн упоминаний в день. И это поразительное достижение, учитывая, что оппонент Харрис давно является одной из самых горячих тем для обсуждений в X, благодаря своим резонансным заявлениям.

На таком фоне произошел некоторый рост рейтингов Харрис в целом по стране. Согласно опросу NPR/PBS News/Marist, проведенному 1-4 августа, Харрис имеет поддержку 51% избирателей, тогда как Трамп – 48% (погрешность опроса составляет 3%).

Но как долго может продолжаться "медовый месяц" Камалы Харрис с избирателями и главное – помогут ли мемы ей получить президентство?

Высокие рейтинги по США и проблемы в конкретных штатах.

Общегосударственные рейтинги в США важны, по крайней мере, чтобы привлечь внимание спонсоров. Но не решающи. Из-за особенностей избирательной системы главное – одержать победу в определенном количестве штатов, чтобы набрать большинство выборщиков. В большинстве штатов победитель получает все голоса избирателей. Поэтому в США может победить не тот кандидат, получивший большинство голосов в абсолютных числах.

Внимание медиа к Харрис помогло ей очень оперативно собрать рекордную сумму пожертвований – 310 миллионов за июль, что вдвое больше, чем собрал Трамп. В остальном есть трудности.

"Это медийный медовый месяц, потому что, если говорить о ключевых штатах, то все для Камалы Харрис не так гладко. Вопрос в том, что она до сих пор не может привлечь наиболее важные для нее категории населения - белых необразованных мужчин и испаноязычных американцев". . Это ключевые категории, которые все-таки поддерживают Дональда Трампа", – говорит в комментарии РБК-Украина президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко.

Отчасти решить эту проблему может помочь кандидат в вице-президенты. На эту должность команда Харрис избрала не самую очевидную кандидатуру – Тима Уолза, губернатора штата Миннесота. РБК-Украина уже подробно писала о его взглядах и отношении к Украине .

Уолз сбалансирует образ Камалы Гаррис, ведь не все сторонники демократов готовы проголосовать за небелую женщину-кандидата.

Он с одной стороны имеет прочные связи с истеблишментом Демократической партии, а значит, может рассчитывать на поддержку их спонсоров. С другой стороны, в должности губернатора Уолз легализовал в Миннесоте марихуану, аборты, законодательно поддержал ЛГБТ, поэтому не вызывает сопротивления у крайнего левого крыла партии.

Уолз является выходцем из простой семьи, прошедшей путь от военного, затем школьного учителя и тренера к конгрессмену и губернатору. Так что команда Харрис может представить его как "защитника рабочего класса", в противоположность похожей фигуре в команде Дональда Трампа – Джей Ди Венсу.

В то же время, по опросам, более 70% американцев пока не знают, кто такой Тим Уолз. Для его раскрутки требуется дополнительное время и средства.

Завоевать расположение молодежи – задача со звездочкой

У демократов есть еще один способ победить Трампа – это привлечение молодежи. И именно здесь лучше работают уже упомянутые мемы и поддержка селебритис.

Содержание мемов второстепенно, по принципу "главное, чтобы правильно фамилию писали". Куда важнее, что они поднимают узнаваемость Камалы Харрис среди молодежи.

"Это вопрос того, как компания удачно сможет их использовать. Камала в принципе целится на младшую аудиторию. То есть это молодые люди широких взглядов, которые поддерживают легализацию ЛГБТ-браков, то есть такой леволиберальный уклон. Поэтому все эти мемы нацелены на молодую аудиторию, это работает Но вопрос, придет ли молодежь на выборы, потому что традиционно она редко ходит», - говорит Максим Скрипченко.

Одно из видео с фразой "Coconut tree"

С молодежью связана еще одна проблема Камалы Харрис – как ни странно, внешнеполитическая. Хотя и с некоторыми нюансами, но команда Байдена по-прежнему поддерживает Израиль в его действиях против террористов ХАМАС и "Хезболлы".

В то же время, значительная часть молодежи в больших городах придерживается леволиберальных взглядов и симпатизирует палестинцам. Чисто на эмоциях, не особо разбираясь в сложностях ближневосточной политики. Пропалестинские протесты в университетах, прокатившиеся по всем США в этом плане показательны.

Отдельную проблему составляет шаткий штат Мичиган, где американцы арабского происхождения играют важную роль и могут склонить чашу весов в обе стороны.

По словам Скрипченко, на общегосударственном уровне это создает риск, что леволиберальная молодежь просто не придет голосовать, несмотря на лайки под мемами. Тем более если начнется большая война между Израилем, Ираном и его союзниками, а США не смогут остаться в стороне.

Пока Харрис пытается усидеть на двух стульях и обращает внимание на нарушение прав человека в Секторе Газа. Впрочем, в США не всегда знают, действительно ли они имеют место, или это фальсификации ХАМАС.

Во время недавнего визита в США премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Харрис заявила о "серьезной обеспокоенности" в отношении Сектора Газа.

"Израиль имеет право защищать себя, и то, как он это делает, имеет значение. То, что произошло в Газе за последние девять месяцев, разрушительно", - заявила Харрис 26 июля.

Но как бы ни пытались маневрировать демократы, речь идет лишь о меньшем или большем вреде для предвыборной кампании.

"Проблема Харрис в том, что она действующий вице-президент, соответственно, она влияет на позицию Штатов, поэтому все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это последствия ее работы. Касается их она или нет, но все будут вешать на нее", - говорит Скрипченко.

С этим направлением связан еще один интересный момент: выбор кандидата в вице-президенты. В американских медиа фигурировало имя более яркого губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Но серьезное сопротивление его кандидатуре оказало крайнее левое крыло Демократической партии, настроенное пропалестински, ведь Шапиро – практикующий иудей, полностью поддерживающий Израиль в его борьбе с террористами.

Дональд Трамп и Эйдин Росс (фото: стрим Росса на платформе Kick)

В свою очередь, Трамп тоже уделяет внимание молодой аудитории, хотя это не главные избиратели для него. У TikTok аккаунт бывшего президента имеет 9,7 млн подписчиков. А на днях под трек Many Men рэпера 50 Cent он посетил стримера Эйдина Роса, имеющего суммарную аудиторию около 13 млн зрителей.

Чем отвечает команда Трампа

Первая реакция команды Трампа на выдвижение Камалы Харрис была сумбурной.

Пожалуй, наиболее скандальной стала история с сомнениями Трампа по поводу идентичности Гаррис. Во время общения с Национальной ассоциацией темнокожих журналистов США Трамп заявил, что его соперница раньше позиционировала себя женщиной с индийскими корнями. Ведущая, бравшая у Трампа интервью, возразила и заметила, что Харрис всегда идентифицировала себя темнокожей американкой. Отметим, что отец Харрис родился на Ямайке, а мать в Индии, сама Камала родилась уже в Америке.

"Республиканцы были растеряны однозначно. Сначала они начали ставить знак равенства между Байденом и Харрис. Мол, это два сапога пара. То есть вот она уже действующий вице-президент и отвечает за все промахи администрации. Но не было каких-то конкретных вещей, за которые можно было уцепиться. Эти все неудачные подколы со стороны Трампа – это свидетельство отсутствия стратегии", - говорит Скрипченко.

По словам эксперта, одним из главных направлений атаки на Харрис и дальше будут ее неудачи в команде действующего президента.

"Они заказали много таргетированной рекламы со всеми ее промахами и продолжают ассоциировать Харрис со всеми внешнеполитическими и внутриполитическими проколами администрации. Также постоянно пытаются акцентировать внимание на том, что она не имеет внешнеполитического опыта, широкого понимания ситуации, не умеет самостоятельно принимать решения", - говорит эксперт .

В общем, предвыборные кампании – это очень гибкий процесс. Команды обоих кандидатов будут постоянно искать разные подходы, в том числе через фокус-группы и опросы и будут находить именно тот месседж, который больше всего влияет на избирателей.

"Например, на часть избирателей в консервативных штатах команда Трампа запускает рекламу о том, что Гаррис выступает за широкое право на аборты. И в этой части консервативных штатов это очень не нравится", - говорит Скрипченко.

В конце концов, не до конца использован потенциал с покушением на Трампа. Пока будет продолжаться расследование и будут поступать новости от комиссии, которая им занимается, команда Трампа сможет использовать тему покушения.

Но главные сражения президентской кампании еще впереди – традиционно в США она набирает финальные обороты уже с началом осени.

При написании материала использовались данные социологических опросов, материалы социальных сетей, публичные заявления американских политиков и комментарии Максима Скрипченко, президента Центра трансатлантического диалога.