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У Трампа критикуют Зеленского и снова говорят про Крым: пора договариваться без прессы

Вашингтон, Среда 23 апреля 2025 22:07
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У Трампа критикуют Зеленского и снова говорят про Крым: пора договариваться без прессы Фото: Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США считают, что президент Украины Владимир Зеленский якобы движется не в том направлении в контексте мирного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

Ливитт вспомнила заявление президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что "именно бывший американский лидер Барак Обама позволил России оккупировать Крым".

"И поэтому президент не просит Украину признать Крым. Никто не просил их об этом. Он просит людей сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго", - добавила она.

По ее словам, для заключения сделки обе стороны должны остаться "немного недовольными".

"И, к сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры в прессе. А это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями. Команда президента по национальной безопасности, его советники потратили много времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне", - считает пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп "разочарован, его терпение на исходе". Он хочет видеть мир между Украиной и Россией.

"Но для этого нужны обе стороны войны. И, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", - заявила Ливитт.

Что сказал Трамп

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что публичный отказ президента Украины Владимира Зеленского признавать Крым российским якобы вредит мирным переговорам.

По его словам, ситуация для Украины тяжелая, и если не будет мира, то через три года "можно потерять всю страну".

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