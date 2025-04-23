У Трампа критикують Зеленського і знову говорять про Крим: час домовлятися без преси

США вважають, що президент України Володимир Зеленський нібито рухається не в тому напрямку в контексті мирного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.

Лівітт згадала заяву президента США Дональда Трампа, який наголосив, що "саме колишній американський лідер Барак Обама дозволив Росії окупувати Крим".



"І тому президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто не просив їх про це. Він просить людей сісти за стіл переговорів, визнавши, що ця жорстока війна триває занадто довго", - додала вона.

За її словами, для укладення угоди обидві сторони повинні залишитися "трохи незадоволеними".

"І, на жаль, президент Зеленський намагається вести мирні переговори в пресі. А це неприйнятно для президента. Це мають бути переговори за закритими дверима. Команда президента з національної безпеки, його радники витратили багато часу, енергії та зусиль, щоб спробувати покласти край цій війні", - вважає прессекретарка Білого дому.

Вона додала, що президент США Дональд Трамп "розчарований, його терпіння закінчується". Він хоче бачити мир між Україною та Росією.

"Але для цього потрібні обидві сторони війни. І, на жаль, президент Зеленський, схоже, рухається в неправильному напрямку", - заявила Лівітт.