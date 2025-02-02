Никаких исключений. Белый дом рассказал о пошлинах для Канады, Китая и Мексики с 4 февраля

В Белом доме рассказали о приказе президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на канадский и мексиканский импорт, и 10% на товары из Китая, начиная с 4 февраля. Такие тарифы будут оставаться в силе до окончания действия национального чрезвычайного положения в Штатах.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что США накладывают на энергетические продукты из Канады только 10% пошлины, но на мексиканские импортируемые энергоносители - все 25%, сообщили представители администрации Трампа журналистам.

В информационном бюллетене Белого дома о пошлинах говорится, что они будут оставаться в силе, "пока кризис не смягчится". При этом в документе не указываются подробности о том, какие действия должны предпринять три страны, чтобы получить отсрочку.

Представители Белого дома заявили, что никаких исключений из тарифов не будет.

Более того, рассказали в администрации Трампа, в частности в случае Канады освобождение со стороны США от пошлины "de minimis" для небольших отправлений стоимостью менее 800 долларов будет отменено.

Согласно письменному приказу Трампа, сбор тарифов начнется во вторник в 12:01 по восточному времени (05:01 по Гринвичу). Но импортные товары, которые были загружены на судно или на конечный способ транзита перед въездом в Штаты до 12:01 субботы - будут освобождены от пошлин.

Пошлины США могут разжечь "торговые войны"

Перед этим Трамп установил крайний срок до 1 февраля, чтобы настаивать на решительных действиях, чтобы остановить поток опиата фентанила и химических веществ-прекурсоров в США из Китая через Мексику и Канаду, а также остановить поток нелегальных иммигрантов, пересекающих границы Штатов.

Такие шаги являются продолжением неоднократных угроз со стороны Трампа после победы на прошлогодних президентских выборах в США. Западные СМИ предполагают, что они могут спровоцировать "ответные меры", и рискуют разжечь "торговую войну, которая может вызвать широкие экономические срывы для всех вовлеченных стран".

Новый президент США объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и законом о чрезвычайных ситуациях в Штатах, чтобы поддержать тарифы, что дает главе государства широкие полномочия для решения кризисных ситуаций.