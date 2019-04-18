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Білий дім заборонив розголошувати дані про ядерний арсенал США

Новини » Політика    18.04.2019 - 09:18
Білий дім заборонив розголошувати дані про ядерний арсенал США
Ілюстративне фото (flickr.com nuclear)

Білий дім при Трампі відмовився від практики, започаткованої при Обамі

Адміністрація США заборонила публікувати інформацію про ядерний арсенал країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Так, про рішення Білого дому стало відомо з листа, який Міністерство енергетики США направило до Федерації американських вчених.

Відзначається, що чиновники ніяк не пояснили це рішення, але підкреслили, що воно було прийнято після довгого обговорення.

Так, позицію Білого дому вчені піддали критиці. Глава Ядерного інформаційного проекту Ханс Крістенсен назвав її контрпродуктивною. Він вважає, що в уряду немає ніякої необхідності приховувати дані про ядерний арсенал країни, а рішення адміністрації Трампа відкидає США на 20 років назад у питанні відкритості інформації.

Крістенсен підкреслив, що Білий дім тим самим дозволяє іншим країнам також приховувати дані про кількість ядерних боєголовок.

"Це особливо цікаво на тлі критики на адресу Росії і Китаю з боку адміністрації Трампа", - зазначив учений.

Нагадаємо, раніше помічник заступника міністра оборони США з політичних питань Девід Трахтенберг заявив, що США не бажають брати на себе зобов'язання про незастосування першими ядерної зброї.

Як писало РБК-Україна, Німеччина закликала РФ і США скоротити число боєголовок і пускових установок.

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