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Кім Чен Ин заявив, що мир на Корейському півострові залежить від позиції США

Новини » Політика    26.04.2019 - 03:44
Кім Чен Ин заявив, що мир на Корейському півострові залежить від позиції США
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Лідер КНДР готовий чекати до кінця року, щоб США "стали більш гнучкими"

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що безпека Корейського півострова повністю залежить від позиції США. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що зауваження Кіма були сприйняті як тиск на Сполучені Штати, щоб вони були більш гнучкими у прийнятті вимог Пхеньяну про ослаблення санкцій. Лідер КНДР вважає невдалим другий саміт з президентом США Дональдом Трампом у Ханої в лютому.

Північнокорейський лідер заявив, що почекає до кінця року, щоб Сполучені Штати стали більш гнучкими.

"Ситуація на Корейському півострові та в регіоні в даний час застопорилася і досягла критичної точки. Вона може повернутися у свій первісний стан. КНДР буде готуватися до будь-якій можливій ситуації", - сказав Кім.

Лідер КНДР вважає, що мир і безпека Корейського півострова повністю залежать від подальшого підходу США.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Північну Корею.

Нагадаємо, зустріч президента РФ Володимира Путіна і Кім Чен Ина, лідера КНДР, відбулася 25 квітня 2019 року на острові Російський. Сторони обговорили ситуацію на Корейському півострові і кроки для її поліпшення.

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