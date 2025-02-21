У Трампа ждут, что Зеленский подпишет сделку о редкоземах "в очень краткие сроки"

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего плана победы еще осенью прошлого года предложил США инвестировать в украинские редкоземельные металлы, многие из которых еще не полностью разработаны. И недавно президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку по редкоземам.

"Смотрите, вот итог: президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в очень краткие сроки. И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами, номер один? Что может быть лучше для Украины, чем прекращение убийств, номер два?", - добавил Уолтц.

Также он добавил, что американские власти "обязаны" вернуть сотни миллиардов долларов, которые "были вложены в войну".