Трамп медлит с ударом по Ирану из-за сомнений в эффективности оружия США, - СМИ

По данным источников издания, Трамп предложил представителям Минобороны нанести удары по Ирану только при условии, что так называемая бомба, которая "уничтожает бункеры", гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо.

Ему сказали, что бомба GBU-57 (вес 13,6 тонны) уничтожит объект, но он в это не верит.

Президент США пока не дал "зеленого света" для ударов. По его мнению, угроза вмешательства США подтолкнет Иран к переговорам. Также в Пентагоне есть мнение, что уничтожить объект в Фордо может только тактическое ядерное оружие, а его использование Трамп не рассматривает.

Отмечается, что использование обычных бомб, даже с несколькими GBU-57, не позволит достать достаточно глубоко под землю, а только обвалит тоннели на объекте и похоронит его под завалами.

Для полного уничтожения Фордо, который, по оценкам израильской разведки, расположен на глубине до 90 метров, США нужно нанести удар обычными бомбами, а затем сбросить тактическую ядерную бомбу.

"Эта ситуация подчеркивает сложный характер такого удара и то, какой успех он будет иметь: сброс GBU-57, вероятно, задержит способность Ирана получать уран для оружия на несколько лет, но не завершит программу полностью", - говорится в материале.

Стоит добавить, что уничтожение Фордо - это ключевой момент, чтобы лишить Иран возможности сделать ядерное оружие. МАГАТЭ обнаружило, что на объекте обогатили уран до 83,7%, а для ядерного оружия нужно 90%.