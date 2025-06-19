Трамп медлит с ударом по Ирану из-за сомнений в эффективности оружия США, - СМИ

Президент США Дональд Трамп беспокоится о возможном ударе по Ирану. Опасения Трампа связаны с сомнениями насчет эффективности американского оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным источников издания, Трамп предложил представителям Минобороны нанести удары по Ирану только при условии, что так называемая бомба, которая "уничтожает бункеры", гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо.
Ему сказали, что бомба GBU-57 (вес 13,6 тонны) уничтожит объект, но он в это не верит.
Президент США пока не дал "зеленого света" для ударов. По его мнению, угроза вмешательства США подтолкнет Иран к переговорам. Также в Пентагоне есть мнение, что уничтожить объект в Фордо может только тактическое ядерное оружие, а его использование Трамп не рассматривает.
Отмечается, что использование обычных бомб, даже с несколькими GBU-57, не позволит достать достаточно глубоко под землю, а только обвалит тоннели на объекте и похоронит его под завалами.
Для полного уничтожения Фордо, который, по оценкам израильской разведки, расположен на глубине до 90 метров, США нужно нанести удар обычными бомбами, а затем сбросить тактическую ядерную бомбу.
"Эта ситуация подчеркивает сложный характер такого удара и то, какой успех он будет иметь: сброс GBU-57, вероятно, задержит способность Ирана получать уран для оружия на несколько лет, но не завершит программу полностью", - говорится в материале.
Стоит добавить, что уничтожение Фордо - это ключевой момент, чтобы лишить Иран возможности сделать ядерное оружие. МАГАТЭ обнаружило, что на объекте обогатили уран до 83,7%, а для ядерного оружия нужно 90%.
Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с воздуха. Были атакованы ядерные и военные объекты. В Израиле заявили, что удар был вынужденный, потому что Тегеран почти закончил процесс создания ядерной бомбы.
Тегеран уже следующей ночью ответил на удары Израиля, выпустив по территории страны более 150 ракет.
Сейчас Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с воздуха. Сегодня Иран ударил по больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.
По данным Bloomberg, американские чиновники готовятся к тому, что США атакуют Иран в ближайшие дни.
Издание WSJ отмечает, что Трамп уже одобрил план возможного удара по Ирану, однако решил временно воздержаться от его реализации, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от продолжения ядерной программы.
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