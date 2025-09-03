Трамп обвинил РФ, Китай и Северную Корею в подготовке заговора против США

Президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировке заговора против Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Truth Social.
Глава государства прокомментировал прошедший 2 сентября военный парад в Пекине.
В контексте этого события, Трамп спросил, "вспомнит ли президент КНР в своей речи помощь Штатов во Второй мировой войне?".
И добавил еще один вопрос: "Вспомнит ли президент Си Цзиньпин об огромной помощи и "крови", которую Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика?".
Президент выразил надежду, что погибших американцев "по праву почтят и вспомнят за их Мужество и Жертвенность".
"Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Трамп.
С 31 по 3 сентября российский диктатор Владимир Путин посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику.
Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также поприсутствовал на параде по случаю победы Китая во Второй мировой войне.
2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. По итогам переговоров, лидеры не делали никаких заявлений касательно войны в Украине.