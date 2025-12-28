Трамп обвинил ООН в бездействии на фоне войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии в отношении мировых конфликтов, в частности войны в Украине. Сегодня он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить рамки мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"ООН оказала очень мало помощи в решении различных глобальных конфликтов, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. ООН должна начать активно участвовать в деле мира в мире!", - написал Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

Отметим, сегодня Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить рамки мирного соглашения для Украины.

Кроме того, Трамп поздравил лидеров Таиланда и Камбоджи, которые договорились о временном прекращении пограничных столкновений.

"Это было быстро и решительно, как и должно быть во всех таких ситуациях!", - добавил Трамп считает, что США сыграли ключевую роль в достижении быстрого и справедливого решения.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается с 2022 года, и ООН пыталась урегулировать конфликт через резолюции, но постоянные члены Совета Безопасности, в частности Россия, часто блокируют их.