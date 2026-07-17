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Трамп обвинил разведку США в сокрытии вмешательства Китая в выборы президента

05:29 17.07.2026 Пт
3 мин
Что сказал Трамп о вмешательстве Китая в американские выборы?
aimg Эдуард Ткач
Трамп обвинил разведку США в сокрытии вмешательства Китая в выборы президента Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации и заявил, что некоторые представители американских разведслужб скрыли от него информацию о вмешательстве Китая в выборы президента США 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе обращения к нации Трамп заявил, что объявляет о немедленном рассекречивании информации, которая якобы доказывает наличие масштабных уязвимостей избирательной системы США и влияние Китая.

По его словам, документы охватывают пять проблемных сфер - начиная от похищения данных избирателей и до сокрытия доказательств мошенничества.

В частности, он утверждает, что от него скрыли информацию о вмешательстве Китая в выборы президента 2020 года.

"Документы показывают, что в этот период десятки важных докладов ЦРУ и АНБ о целенаправленном вмешательстве Китая в выборы были исключены из президентских брифингов. Эти брифинги я получал почти каждый день", - сказал Трамп.

По его словам, "все самое важное было засекречено", и аналитики разведки якобы признали, что "намеренно подтасовывали ежедневный президентский брифинг, чтобы скрыть информацию о деятельности Китая, связанной с выборами".

Ключевое из того, что сказал Трамп:

  • Китай получил 220 млн записей об избирателях США;
  • данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены или похищены хакерами из Китая;
  • в 2018 году Китай работал над тем, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии - на результаты президентских выборов 2020 года;
  • Китай пытался создать впечатление, будто ваш президент не так уж и великолепен, хотя на самом деле он прекрасно справлялся со своими обязанностями;
  • Китай выявил американских журналистов, которые негативно освещали деятельность президента США, и заплатил им крупные суммы денег, чтобы они писали еще больше негативных статей о президенте;
  • правительство Китая хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 года, потому что я ввел против них пошлины;
  • начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай совершил то, что считается крупнейшим в истории хищением избирательных данных;
  • противники США, в частности Россия, Китай, Иран и Северная Корея, обладают возможностями для нарушения работы избирательной инфраструктуры США.

В чем Трамп может быть не прав

Западные СМИ описывая выступление массово пишут, что разведка США уже давно пришла к выводу, Китай стремился расширить свое глобальное влияние посредством киберопераций и кампаний влияния. Однако разведчики не пришли к выводу, что Пекин пытался повлиять на исход событий.

В частности, в оценке Национального разведывательного совета от марта 2021 года разведчики с "высокой степенью уверенности" пришли к выводу, что Пекин не пытался повлиять на исход выборов, поскольку китайские чиновники не сочли победу Трампа или Байдена достаточно выгодной, чтобы оправдать риски быть пойманным на вмешательстве.

Помимо этого, в заключении оценки говорится, что Китай не вмешивался в избирательную инфраструктуру, включая системы подсчета голосов.

Власть Трампа

Напомним, пару месяцев назад в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп в беседах с помощниками и союзниками все чаще стал задаваться вопросом, есть ли у вице-президента США Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы стать кандидатом на пост президента США от республиканцев и управлять страной после него.

При этом отвечая самому себе, Трамп говорит, что он "не так уж и уверен" в Вэнсе.

Также мы писали, что Дональд Трамп оставил инструкцию для Джей Ди Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

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