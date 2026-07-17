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Инсайд за деньги. Соцсеть Трампа будет продавать трейдерам сверхбыстрый доступ к его постам

04:03 17.07.2026 Пт
3 мин
Почему компания меняет подход?
aimg Эдуард Ткач
Инсайд за деньги. Соцсеть Трампа будет продавать трейдерам сверхбыстрый доступ к его постам Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп своими регулярными постами в соцсетях очень часто влияет на рынки, из-за чего некоторые люди теряют деньги. В связи с этим оперативный доступ к его постам станет теперь платным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В четверг компания Trump Media дала понять, что хочет, чтобы трейдеры и инвесторы начали платить за мгновенный доступ к постам Трампа в соцсети Truth Social. Там четко сказано, что компания имеет планы запустить подобную систему и она заработает уже в августе.

Условная "подписка" будет доступна для институциональных клиентов, включая компании, которые занимаются высокочастотной торговлей. По данным Trump Media, некоторые клиенты уже зарегистрировались, сделав это до официального запуска нового допуска к постам.

На данный момент компания не предоставила никаких деталей о стоимости услуги и о том, насколько быстрее клиенты будут получить посты Трампа по сравнению с другим миром.

Как пишет WSJ, финансовые компании регулярно платят за API-интерфейсы разным соцсетям, включая Х и Reddit, чтобы получить данные на миллисекунды быстрее, чем они становятся общедоступными.

Издание также пояснило, что с возвращением Трампа на пост президента и его регулярной активности в соцсетях, трейдерам приходилось круглосуточно следить за ним в поисках новостей, способных повлиять на рынок.

В частности, изменения в пошлинах, начатых в прошлом году, мгновенно изменили цены на акции. Во время войны между США и Ираном, периодические заявления Трампа о мирных переговоров порой обрушивали цены на нефть. Из-за упавших фьючерсов некоторые трейдеры оказались в убытке по сделкам на миллионы долларов.

Теперь же, как говорят в Trump Media, новый канал связи позволит устранить задержку для компаний, которым крайне важен немедленный доступ информации к постам Трампа.

Также временно исполняющий обязанности гендиректора Кевин МакГурн отметил, что Truth API, как ожидается, станет значимым источником постоянного дохода для Trump Media, которая помимо соцсетей, расширила свою деятельность в сфере криптовалют и термоядерного синтеза.

Богатство Трампа

Напомним, издание CNN опубликовало издание, в котором говорится, что Дональд Трамп будучи на посту президента более 40 раз совершил покупку акций у двух десятков компаний. Он делал этого за несколько дней до того, как похвалить фирму, что в конечном итоге могло позитивно отобразиться на компаниях и, вероятно, повлиять на вложенные инвестиции Трампа.

Также мы писали, что оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тысяч долларов на его заявлениях. В частности, зная речь Трампа, он делал ставки на то, что будет сказано.

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