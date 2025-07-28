Прекращение войны Израиля с ХАМАС может отложиться: что заявили в США

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что, по его мнению, Израиль пришел к выводу, что завершить войну с ХАМАС на условиях, которые бы гарантировали безопасность для страны, невозможно.

Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNBC .

Сенатор Линдси Грэм заявил, что, по его мнению, Израиль пришел к выводу, что завершить войну с ХАМАС на условиях, которые бы гарантировали безопасность для страны, невозможно.

По словам политика, в Израиле пришли к выводу, что договориться с ХАМАС не удастся.

"Израиль, по моему мнению, пришел к выводу, что достичь завершения войны с ХАМАС на условиях, которые бы обеспечивали безопасность для Израиля, невозможно", - сказал он.

Грэм, ссылаясь на позицию бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не имеют перспективы.

"Это религиозные нацисты, которые имеют целью уничтожить Израиль", - заявил американский сенатор.

Он считает, что Израиль готовится к масштабной военной кампании в секторе Газа:

"Они сделают в Газе то, что мы сделали в Токио и Берлине - захватят это место силой, а затем начнут все сначала, создав лучшее будущее для палестинцев", - сказал политик

Грэм также выразил надежду, что контроль над Западным берегом и Газой в перспективе перейдёт к арабскому управлению.