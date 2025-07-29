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Трамп обвинил Иран в срыве мирных переговоров Израиля с ХАМАС

Вторник 29 июля 2025 08:00
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Трамп обвинил Иран в срыве мирных переговоров Израиля с ХАМАС Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Иран вмешался в последние переговоры о прекращении огня, подавая сигналы ХАМАС.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, глава Белого дома обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении войны в Секторе Газа.

"Иран посылал плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать", - сказал глава государства.

Он также сослался на недавнее появление министра иностранных дел Ирана в эфире одной из телепрограмм.

"И я думаю, что они вмешались в эти переговоры, давая ХАМАСу сигналы и приказы. А это плохо. Это очень плохо", - сказал Трамп.

Переговоры Израиля с ХАМАС

Напомним, 28 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что переговоры с ХАМАС не имеют перспективы, поскольку "это религиозные нацисты, которые имеют целью уничтожить Израиль".

Трамп заявил, что учитывая провал переговоров, Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в Секторе Газа.

Ранее правительство Израиля назвало неприемлемыми условия ХАМАС по освобождению заложников.

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