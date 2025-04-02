Уолтц с командой пользовались незащищенной почтой Google для правительственных дел, - WP

Советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц и его команда пользовались незащищенной электронной почтой для ведения правительственных дел. Они использовали почту Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Три официальных лица США в комментарии изданию отметили, что члены Совета национальной безопасности президента США вели правительственные дела через личные учетные записи Gmail. Это также подтвердили документы, которые просмотрела газета The Washington Post.

Согласно электронным письмам, Уолтц использовал электронную почту для высокотехничных разговоров с коллегами из других правительственных учреждений, которые касались важных военных позиций и мощных систем вооружения.

В то время как сотрудник Совета нацбезопасности пользовался своим аккаунтом в Gmail, его коллеги из межведомственных служб использовали аккаунты, выданные правительством, как показывают заголовки электронной переписки.

По словам чиновников, Уолтц получал через почту Google информацию о его расписании и другие рабочие документы. Они рассказали, что иногда советник по нацбезопасности президента США копировал и вставлял из своего расписания в Signal, чтобы координировать встречи и обсуждения.

Эксперты говорят, что использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая, что иностранные разведывательные службы считают ценной информацию об общении и расписании высших чиновников США.

Спикер Совета нацбезопасности Брайан Хьюз отрицал, что Уолтц использовал свою личную электронную почту, как описано, и сказал, что в тех случаях, когда "старые контакты" присылают ему материалы, связанные с работой, он обязательно отправляет "копию" на свою государственную электронную почту, чтобы, как требует закон, архивировать официальную переписку.

У спикера также спросили о чиновнике Совета нацбезопасности, который якобы обсуждал деликатные военные вопросы через Gmail, Хьюз сказал, что сотрудники имеют указания по использованию "только безопасных платформ для секретной информации".