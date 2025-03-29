Утечка в Signal: Вэнс предложил Трампу уволить Уолтца, - Politico

Несколько человек из окружения президента США Дональда Трампа предложили ему уволить своего советника по нацбезопасности. Все из-за скандала о переписке в мессенджере Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам собеседников издания, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и высокопоставленный чиновник по кадрам Серхио Гор, предложили Трампу рассмотреть возможность увольнения Майка Уолтца.

Источники рассказали, что президент согласился с тем, что Уолтц допустил ошибку, но Трамп в конечном итоге решил его не увольнять по одной причине - не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявлять о своей правоте.

Politico пишет, что после случившегося высокопоставленных чиновников возмутило то, что Уолтц отказался взять на себя ответственность. Но больше всего в Белом доме были разочарованы тем, что он не предложил Трампу своей отставки.

Несмотря на ситуацию, Уолтц все еще занимает свою должность. Но это не значит, что он в безопасности. По словам двух человек, некоторые представители администрации Трампа ждут подходящего момента, чтобы уволить его и освободится от потока новостей.

"Они пока будут его поддерживать, но через пару недель его не станет", - спрогнозировал один из источников.