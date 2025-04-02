Белый дом защищает Уолтца на фоне скандала: пользовался Gmail не для секретных данных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После сообщения о том, что Майк Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности использовали Gmail для работы в правительстве, Белый дом подчеркнул, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности никогда не использовал свою личную учетную запись электронной почты для отправки секретных материалов.

Представитель СНБ Брайан Хьюз отметил, что советник по национальной безопасности Уолтц получал электронные письма и приглашения в календарь от старых контактов на свою личную почту.

"Он никогда не отправлял секретные материалы через личную учетную запись электронной почты или любую незащищенную платформу", - заявил Хьюз в комментарии для Reuters.

Хьюз не раскрыл деталей о содержании электронных писем, которые получал Уолтц. Однако он отметил, что Уолтц копировал правительственные электронные адреса на все сообщения, полученные после вступления Дональда Трампа в должность 20 января, чтобы соблюдать федеральное законодательство о сохранении документов.

Представитель также добавил, что всех сотрудников СНБ информируют о том, что "секретные материалы должны отправляться только через защищенные каналы", а также что "любая неправительственная корреспонденция должна быть зафиксирована и сохранена для соответствия требованиям по учету".