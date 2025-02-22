Трамп уволил командующего армии США и назначил на его место "ликвидатора ИГИЛ"

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет уволили ключевых командующих армии. Новым командующим Объединенного комитета начальников штабов стал Джон Кейн, который не является четырехзвездочным генералом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание сообщило, что вечером в пятницу, 21 февраля, президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна.

Президент назвал Брауна "прекрасным джентльменом" и "выдающимся лидером", намекая на будущие увольнения.

"Наконец, я также поручил министру Гегсету запросить кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня, которые будут объявлены в ближайшее время", - написал он в своей социальной платформе Truth Social.

Увольнение в ВМС и ВВС

Через несколько минут после сообщения Трампа об увольнении Брауна, министр обороны США Пит Гегсет опубликовал заявление, в котором объявил об увольнении главы Военно-морских сил, адмирала Лизы Франкетти.

"Увольнение второго чернокожего мужчины на посту старейшего американского генерала и первой женщины в Объединенном комитете начальников штабов, является мощным сигналом со стороны администрации, которая поставила вне закона усилия, направленные на обеспечение разнообразия и инклюзивности в военной сфере и в целом в правительстве", - пишет CNN.

Также Хэгсет сообщил об увольнении заместителя начальника штаба Военно-воздушных сил США генерала Джеймса Слайфа. Глава Пентагона сообщил, что он "запрашивает кандидатуры" на должности генеральных прокуроров армии, ВМС и ВВС.

"Под руководством президента Трампа мы формируем новое руководство, которое сосредоточит наши вооруженные силы на выполнении их основной миссии - сдерживании, ведении и победе в войнах", - отметил Хегсет.

Кто станет новым командующим армии США

Вместо Брауна, президент Трамп заявил о назначении на должность командующего генерал-лейтенанта ВВС Джона Дэна Кейна. Это неординарный шаг, ведь Кейн сейчас находится в отставке и не является четырехзвездочным генералом.

На Конференции консервативного политического действия 2019 года президент сказал, что познакомился с Кейном во время визита в Ирак. Тогда был заместителем командующего Сил специальных операций США на Ближнем Востоке и операции "Непоколебимая решимость" - кампании, направленной на победу над ИГИЛ.

По словам Трампа, Кейн происходил из "центрального кастинга" и мог бы "полностью завершить кампанию по ликвидации ИГИЛ за одну неделю". Трамп назвал Кейна "боевиком", который "сыграл важную роль в полном уничтожении халифата ИГИЛ".

Кадровые решения вызывают беспокойство

Один из известных четырехзвездочных генералов в отставке выразил серьезное беспокойство по поводу увольнения Чарльза Брауна. Он заявил, что это "печально политически и трагично для нашей нации".

Дон Кристенсен, военный судья в отставке, который работал главным прокурором ВВС, отметил, что такие кадровые решения создают впечатление, будто администрация "хочет видеть на этих должностях более сговорчивых людей".

Издание напомнило, что увольнения ожидались в течение нескольких недель, в Пентагоне ходили слухи о предстоящих увольнениях. Однако разговоры об увольнении Брауна и других стали более серьезными, когда недавно официальный список передали некоторым законодателям Республиканской партии.

Как отметили в CNN, федеральный закон требует, чтобы президент выбирал высших военных офицеров из боевых командований или начальников военных служб, которые занимают т.н. "четырехзвездочные" должности (генерал или адмирал. - ред.). Однако закон также позволяет президенту отказаться от этого требования, если "такие действия нужны с точки зрения национальных интересов".