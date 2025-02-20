Хегсет планирует отправить в отставку генералов, которые противоречили Трампу, - СМИ

Глава Пентагона Пит Хегсет планирует отправить в отставку или снять с должностей генералов и некоторых старших офицеров. В опалу попали военные, которые выступили с заявлениями вопреки политике Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News , которое приводит слова американских чиновников, в частности членов Конгресса.

Источники ABC News рассказали, что Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения или отстранения генералов и старших офицеров уже на этой неделе.

Издание отмечает, что увольнения также грозят тем топовым военным, которые с предшественником Хегсета (Ллойдом Остином) работали над продвижением в Пентагоне программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Список кандидатов на увольнение

Как стало известно, среди возможных кандидатов на увольнение может быть и глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Ведь за несколько дней до назначения Хегсета на должность он говорил, что Брауна надо уволить.

Список генералов и старших офицеров, которые могут быть уволены или отстранены от должностей, мол, уже некоторое время обсуждают в администрации Трампа. Однако их количество и сроки реализации кадровых решений пока не указываются. Также не известно, есть ли фамилия генерала Брауна в этом списке.

"Критически важная миссия"

По словам одного высокопоставленного чиновника США, одним из оснований для увольнения является "критически важная миссия". Вместе с тем принимается во внимание статус ветерана или жены военнослужащего, а также статус военнослужащего. На данный момент продолжается процесс определения исключений и сокращений. Однако пока неясно, когда сотрудники Пентагона начнут получать уведомления об увольнении.