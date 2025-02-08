Трамп поручил Маску провести аудит расходов на Пентагон и образование

В ходе пресс-конференции корреспондент издания спросила, поручил ли Трамп Илону Маску, пересмотреть расходы на Пентагон, учитывая, "что это самые большие дискреционные расходы". Президент США ответил следующее.



"Да, я это сделал. Пентагон, образование, практически все... Я поручил ему проверить образование, проверить Пентагон, то есть военную сферу. И, знаете, к сожалению, вы найдете некоторые вещи, которые довольно плохи. Но я не думаю, что пропорционально вы увидите что-то подобное тому, что мы только что увидели", - продолжил Трамп.

По данным CNN, менее трети федерального бюджета в 2024 финансовом году составляют дискреционные расходы, которые ежегодно утверждает Конгресс. Почти половина дискреционных расходов идет на оборонные программы.

На вопрос журналистов о том, есть ли что-то, чего Маск не может касаться, президент ответил, что они это не обсуждали, но он диктует, в каких областях должен работать Маск. Трамп сказал, что он "выберет цель" и скажет Маску и его сотрудникам, чтобы они изучили ее.

"Могут быть области, которые мы не будем изучать, но я думаю, что все плодородно. Я дал ему указание заняться образованием, армией, заняться другими делами по мере продвижения, и они обнаруживают огромное количество мошенничества, злоупотреблений, растрат и всего такого", - резюмировал Трамп.