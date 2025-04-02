Трамп уволит Илона Маска из Белого дома, - Politico

Президент США Дональд Трамп сказал своим помощникам и министрам, что скоро Илон Маск покинет свою должность партнера по управлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, Трамп доволен Маском и его инициативой по созданию Департамента эффективности правительства. Однако по данным источников, Трамп и Маск решили, что второму пора вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль.

Вероятно, "отступление" Маска происходит на фоне того, что некоторые инсайдеры администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в его непредсказуемости. Они все чаще рассматривают Маска как политическое бремя. Особенно очевидно это стало после того, когда консервативный судья, которого Маск активно поддерживал, проиграл свою заявку на место в Верховном суде Висконсина с отрывом в 10 очков.

Один из источников издания сказал, что Маск, скорее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома. Другой источник предостерег, что тот, кто думает, что Маск полностью исчезнет из орбиты Трампа, "обманывает себя".

По словам инсайдеров, переходный период, скорее всего, будет соответствовать окончанию срока пребывания Маска в статусе "специального государственного служащего" - особого статуса, временно освобождающего его от некоторых правил этики и конфликта интересов. Ожидается, что этот 130-дневный период закончится в конце мая или в начале июня.

Защитники Маска в администрации Трампа считают, что время для перехода уже настало, поскольку, по их мнению, он может еще многое сократить в правительственных учреждениях.

Однако большинство говорят, что Маск - это непредсказуемая, неуправляемая сила, которая не всегда может донести свои планы до секретарей кабинета министров и командного состава Белого дома во главе с руководителем аппарата Сьюзи Уайлс. В частности, речь о комментариях Маска в его социальной сети Х (Twitter - ред.).

Как пишет издание, Трамп уже обсуждал переход Маска на одном из совещаний со своей администрацией. В то же время, на днях Трамп, выступая перед журналистами, благодарил Маска за его работу и называл его "патриотом" и "моим другом".

Трамп сказал журналистам, что "в какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию", добавив: "Он захочет. Я буду держать его столько, сколько смогу".

Но многие приближенные к Трампу чувствуют все большее облегчение от того, что Маск скоро отойдет от своей центральной роли на стороне Трампа и что череда сюрпризов DOGE - от рассылки в выходные по электронной почте с требованием федеральных работников пересчитать результаты своей работы до случайных сокращений программ профилактики Эболы - может наконец завершиться.

Работа Маска в DOGE

В прошлом году Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа на пост президента США. В частности, он инвестировал в нее миллионы долларов.

После победы Трампа Маска был назначен руководить новосозданным Департаментом эффективности государственного управления - DOGE.

Целью ведомства был аудит госдеятельности, а также сокращение федерального правительства и бюджетных расходов.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заговорил о работе Маска и его департамента. По его словам, миллиардер допустил ряд ошибок.