Трамп остановил Нетаньяху перед воплощением его плана насчет иранского населения, - Axios

Американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подстрекательству иранского населения на протесты против власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Во время их разговора Трамп сказал Нетаньяху, что он выступает против поощрения людей выходить на улицы, где их могут убить, сообщил американский чиновник, который проинформировал о разговоре.
"Почему, черт возьми, мы должны говорить людям выходить на улицы, если их просто скосят", - заявил Трамп Нетаньяху во время их разговора.
Издание отмечает, что данное обсуждение выявило разногласия между США и Израилем по изменению режима в Иране. Хотя Нетаньяху среди основных целей Израиля называет восстание иранцев, официальные лица США говорят, что Трамп рассматривает смену режима как бонус, а не как главную цель.
Нетаньяху сделал свое предложение после того, как в прошлый вторник в результате израильских ударов погибли глава нацбезопасности Ирана Али Лариджани и глава ополчения Басидж Голамреза Сулеймани с их заместителями.
Анонимные израильские чиновники заявили, что убийство Сулеймани имело целью дать возможность народному восстанию, поскольку он был ответственным за подавление протестов.
По словам американского чиновника и израильского источника, Нетаньяху во время разговора сказал Трампу, что иранский режим находится в хаосе и создает возможности для дальнейшей дестабилизации.
Трамп же выразил обеспокоенность тем, что публичный призыв к протестам приведет к массовым жертвам, отметив, что тысячи иранских протестующих были убиты еще до войны.
Напомним, 24 марта Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ирану несмотря на заявления Трампа касаемо быстрого урегулирования войны.
За день до этого Нетаньяху рассказал о разговоре с Трампом о возможной сделке с Ираном. Президент США якобы начал говорить о дальнейшем дипломатическом решении конфликта.
Как известно, американо-израильское наступление на Иран началось 28 февраля этого года. Однако Тегеран не сдался так быстро, как думали в Вашингтоне, поэтому Трамп в последнее время начал говорить о завершении противостояния.