Трамп остановил Нетаньяху перед воплощением его плана насчет иранского населения, - Axios

Во время их разговора Трамп сказал Нетаньяху, что он выступает против поощрения людей выходить на улицы, где их могут убить, сообщил американский чиновник, который проинформировал о разговоре.

"Почему, черт возьми, мы должны говорить людям выходить на улицы, если их просто скосят", - заявил Трамп Нетаньяху во время их разговора.

Издание отмечает, что данное обсуждение выявило разногласия между США и Израилем по изменению режима в Иране. Хотя Нетаньяху среди основных целей Израиля называет восстание иранцев, официальные лица США говорят, что Трамп рассматривает смену режима как бонус, а не как главную цель.

Нетаньяху сделал свое предложение после того, как в прошлый вторник в результате израильских ударов погибли глава нацбезопасности Ирана Али Лариджани и глава ополчения Басидж Голамреза Сулеймани с их заместителями.

Анонимные израильские чиновники заявили, что убийство Сулеймани имело целью дать возможность народному восстанию, поскольку он был ответственным за подавление протестов.

По словам американского чиновника и израильского источника, Нетаньяху во время разговора сказал Трампу, что иранский режим находится в хаосе и создает возможности для дальнейшей дестабилизации.

Трамп же выразил обеспокоенность тем, что публичный призыв к протестам приведет к массовым жертвам, отметив, что тысячи иранских протестующих были убиты еще до войны.