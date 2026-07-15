Трамп сделал заявление о завершении войны России против Украины

Война России против Украины может завершиться еще до конца его президентского срока, истекающего в январе 2029 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал, верит ли в завершение войны при своем правлении

Дональда Трампа спросили, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится именно при его президентстве.

"Думаю, что да. Я думал, что она закончится еще до начала. Это было бы легче всего, потому что я ладю с обоими лидерами. Я думал, что это было бы легче всего для меня", - сказал Трамп.

Журналист спросил Трампа, что именно он говорит российскому диктатору Владимиру Путину о завершении войны.

Фото: Дональд Трамп сделал заявление о Путине и войне (инфографика РБК-Украина)

"Я постоянно говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но говорю: Владимир, тебе пора остановиться. Пора закончить эту войну", - рассказал американский лидер.

Трамп считает, что Путин готов к соглашению

По словам Трампа, глава Кремля якобы дает ему понять, что не прочь договориться.

"Я думаю, что он готов заключить соглашение", - отметил президент США.

На уточняющий вопрос, когда именно это может произойти, Трамп ответил уклончиво.

"Скоро. Танго танцуют вдвоем. Но я думаю, что он готов заключить соглашение", - добавил он.