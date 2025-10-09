ua en ru
Трамп сделал заявление о принципе "двух государств" для Израиля и Палестины

Вашингтон, Четверг 09 октября 2025 20:33
Трамп сделал заявление о принципе "двух государств" для Израиля и Палестины Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать, поддерживает ли он создание Палестины для урегулирования конфликта с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание американского Кабмина.

Журналист поинтересовался у Трампа, каково его мнение о решении конфликта путем реализации принципа "двух государств" для Израиля и ХАМАС.

"У меня нет мнения. Я соглашусь с тем, о чем они договорятся", - ответил президент.

Два государства для двух народов

Принцип "два государства для двух народов" - это идея мирного решения израильско-палестинского конфликта. Согласно этому подходу, Израиль и Палестина должны существовать как два независимых государства, живущие рядом в мире и безопасности.

Сторонники этой концепции считают, что Израиль останется домом для еврейского народа, а Палестина - для палестинцев, со своей территорией, правительством и контролем над внутренними делами.

Основой идеи является разделение земель, которые сегодня считаются спорными, прежде всего Сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан. Предполагается, что после взаимных договоренностей Израиль сохранит свои безопасные границы, а палестинцы получат возможность создать собственное суверенное государство.

В то же время Израиль отказывается признавать Палестину как независимое государство. В частности, премьер Биньямин Нетаньяху, реагируя на признание Палестины Францией, Британией и Канадой, называл такой шаг позором для Запада.

Президент США Дональд Трамп также резко критиковал такое решение Франции, Британии и Канады.

