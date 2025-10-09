ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп зробив заяву про принцип "двох держав" для Ізраїлю та Палестини

Вашингтон, Четвер 09 жовтня 2025 20:33
UA EN RU
Трамп зробив заяву про принцип "двох держав" для Ізраїлю та Палестини Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи підтримує він створення Палестини для врегулювання конфлікту з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання американського Кабміну.

Журналіст поцікавився у Трампа, яка його думка щодо розв'язання конфлікту шляхом реалізації принципу "двох держав" для Ізраїлю і ХАМАС.

"У мене немає думки. Я погоджуся з тим, про що вони домовляться", - відповів президент.

Дві держави для двох народів

Принцип "дві держави для двох народів" - це ідея мирного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Згідно з цим підходом, Ізраїль і Палестина мають існувати як дві незалежні держави, що живуть поруч у мирі та безпеці.

Прихильники цієї концепції вважають, що Ізраїль залишиться домом для єврейського народу, а Палестина - для палестинців, зі своєю територією, урядом і контролем над внутрішніми справами.

Основою ідеї є поділ земель, які сьогодні вважаються спірними, передусім Сектора Гази, Східного Єрусалиму та Західного берега річки Йордан. Передбачається, що після взаємних домовленостей Ізраїль збереже свої безпечні кордони, а палестинці отримають можливість створити власну суверенну державу.

Водночас Ізраїль відмовляється визнавати Палестину як незалежну державу. Зокрема, прем'єр Біньямін Нетаньяху, реагуючи на визнання Палестини Францією, Британією та Канадою, називав такий крок ганьбою для Заходу.

Президент США Дональд Трамп також різко критикував таке рішення Франції, Британії та Канади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Палестина Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни