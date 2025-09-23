Трамп на Генассамблее ООН прошелся по странам, признавшим Палестину: подарок для ХАМАС

Боевики ХАМАС продолжают отказываться от завершения войны с Израилем. Признание палестинского государства со стороны некоторых стран - слишком большой подарок для террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

По словам Трампа, ХАМАС неоднократно отвергал разумные предложения о мире с Израилем.

"Некоторые здесь, в этой организации (ООН - ред.), пытаются в одностороннем порядке признать палестинское государство, подпитывая лишь конфликт, но это слишком большой подарок для террористов ХАМАС. Это будет наградой им за эти чудовищные злодеяния, в том числе 7 октября 2023 года. Они отказываются заложников освободить, принять прекращение огня", - добавил президент.

Он отметил, что ХАМАС уже и так "очень многое забрал". Как добавил Трамп, сейчас миру нужно объединится под одним посылом: "освободите заложников".

Американский лидер сказал, что войну в Секторе Газа нужно остановить немедленно и для этого необходимо вести переговоры, а также освободить всех заложников.