Трамп на Генассамблее ООН прошелся по странам, признавшим Палестину: подарок для ХАМАС

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 17:48
UA EN RU
Трамп на Генассамблее ООН прошелся по странам, признавшим Палестину: подарок для ХАМАС Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС продолжают отказываться от завершения войны с Израилем. Признание палестинского государства со стороны некоторых стран - слишком большой подарок для террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

По словам Трампа, ХАМАС неоднократно отвергал разумные предложения о мире с Израилем.

"Некоторые здесь, в этой организации (ООН - ред.), пытаются в одностороннем порядке признать палестинское государство, подпитывая лишь конфликт, но это слишком большой подарок для террористов ХАМАС. Это будет наградой им за эти чудовищные злодеяния, в том числе 7 октября 2023 года. Они отказываются заложников освободить, принять прекращение огня", - добавил президент.

Он отметил, что ХАМАС уже и так "очень многое забрал". Как добавил Трамп, сейчас миру нужно объединится под одним посылом: "освободите заложников".

Американский лидер сказал, что войну в Секторе Газа нужно остановить немедленно и для этого необходимо вести переговоры, а также освободить всех заложников.

Признание Палестины

Напомним, ранее Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция признали палестинское государство.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о таком решении прямо во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя такие шаги, подчеркнул, что это ставит под угрозу существование Израиля.

Детальнее о признании Палестины и какие могут быть последствия - в материале РБК-Украина.

