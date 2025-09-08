Трамп сделал новое заявление об убийстве украинки в США: Не будем терпеть терроризм

"Я выражаю свои чувства любви и надежды семье молодой женщины… которую в Шарлотте зарезал безумец", - заявил он, назвав произошедшее "ужасным", а убийцу - "человеком зла".

Президент США отметил, что видел видеозапись нападения, подчеркнув, что страна должна действовать решительно.

"Мы должны иметь возможности, чтобы справиться с этим. Если мы не справимся, у нас не будет страны", - сказал Трамп, упомянув волну насилия в США.

Он добавил, что в Минюсте была создана первая в истории целевая группа для борьбы с антихристианскими предубеждениями, масштабы которых, по его словам, достигли "колоссальных размеров".

"Администрация Трампа не потерпит терроризма или политического насилия, включая преступления на почве ненависти против христиан, евреев или кого-либо еще. Мы этого не допустим", - подчеркнул он.

Возвращаясь к убийству в Шарлотте, Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".