Трамп сделал новое заявление об убийстве украинки в США: Не будем терпеть терроризм

Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшим американца, который зарезал украинскую беженку в Шарлотте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа перед Комиссией по вопросам религиозных свобод Белого дома.
"Я выражаю свои чувства любви и надежды семье молодой женщины… которую в Шарлотте зарезал безумец", - заявил он, назвав произошедшее "ужасным", а убийцу - "человеком зла".
Президент США отметил, что видел видеозапись нападения, подчеркнув, что страна должна действовать решительно.
"Мы должны иметь возможности, чтобы справиться с этим. Если мы не справимся, у нас не будет страны", - сказал Трамп, упомянув волну насилия в США.
Он добавил, что в Минюсте была создана первая в истории целевая группа для борьбы с антихристианскими предубеждениями, масштабы которых, по его словам, достигли "колоссальных размеров".
"Администрация Трампа не потерпит терроризма или политического насилия, включая преступления на почве ненависти против христиан, евреев или кого-либо еще. Мы этого не допустим", - подчеркнул он.
Возвращаясь к убийству в Шарлотте, Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".
В американском городе Шарлотт (Северная Каролина) 22 августа была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая эмигрировала в США после начала полномасштабного российского вторжения.
Инцидент произошел на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе South End. Как видно на кадрах с камер наблюдения, обнародованных 5 сентября, мужчина подошел к девушке и нанес три удара ножом в шею, в то время как она слушала музыку в наушниках. От полученных ран Заруцкая скончалась на месте.
В совершении преступления подозревается 34-летний Декарлос Браун-младший - бездомный, ранее многократно привлекавшийся к ответственности.
Все детали - в материале РБК-Украина.