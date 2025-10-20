RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп сделал новое заявление о возможности победы Украины в войне

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп не думает, что Украина одержит победу в войне с Россией, но и не исключает такой возможности.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с премьером Австралии Энтони Албанизом.

"Они (украинцы - ред.) все еще могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть.  Я никогда не говорил, что они выиграют.  Я сказал, что они могут выиграть.  Все может случиться", - отметил Трамп. 

По его словам, война "очень странная вещь" - происходит "очень много плохих и хороших событий". 

"Если посмотреть на Ближний Восток, я бы сказал, что до того, как мы нанесли Ирану такой сильный удар, мы никогда бы не смогли заключить эту сделку, потому что над Ближним Востоком нависла бы тень, когда мы лишили их ядерного потенциала, что было одной из величайших военных операций всех времен", - считает американский лидер. 

Трамп допускал победу Украины

Напомним, 23 сентября, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые оккупировали российские войска.

Также он не исключал, что после восстановления территориальной целостности Украина "может пойти еще дальше".

По его словам, такой сценарий возможен при поддержке Украины со стороны Евросоюза, а также когда россияне узнают о всех проблемах в экономике РФ.

При этом Зеленский после встречи с Трампом рассказал, что позиция американского лидера, вероятно, изменилась. В частности, президент Украины утверждал, что теперь Трамп понимает, что Украина не может обменять свои территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине