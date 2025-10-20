Трамп сделал новое заявление о возможности победы Украины в войне

Президент США Дональд Трамп не думает, что Украина одержит победу в войне с Россией, но и не исключает такой возможности.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с премьером Австралии Энтони Албанизом.
"Они (украинцы - ред.) все еще могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может случиться", - отметил Трамп.
По его словам, война "очень странная вещь" - происходит "очень много плохих и хороших событий".
"Если посмотреть на Ближний Восток, я бы сказал, что до того, как мы нанесли Ирану такой сильный удар, мы никогда бы не смогли заключить эту сделку, потому что над Ближним Востоком нависла бы тень, когда мы лишили их ядерного потенциала, что было одной из величайших военных операций всех времен", - считает американский лидер.
Напомним, 23 сентября, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые оккупировали российские войска.
Также он не исключал, что после восстановления территориальной целостности Украина "может пойти еще дальше".
По его словам, такой сценарий возможен при поддержке Украины со стороны Евросоюза, а также когда россияне узнают о всех проблемах в экономике РФ.
При этом Зеленский после встречи с Трампом рассказал, что позиция американского лидера, вероятно, изменилась. В частности, президент Украины утверждал, что теперь Трамп понимает, что Украина не может обменять свои территории.