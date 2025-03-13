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Трамп о заявлении Путина о перемирии: надеемся, что Россия поступит правильно

Четверг 13 марта 2025 19:06
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Трамп о заявлении Путина о перемирии: надеемся, что Россия поступит правильно Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп надеется, что российский диктатор Владимир Путин поступит правильно по вопросу перемирия с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News

По его словам, сегодня спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф ведёт серьёзные переговоры в России, и ожидается, что он встретится с Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", - сказал Трамп, повторив, что хотел бы видеть прекращение огня со стороны России.

Также Трамп считает, что заявление Путина о перемирии было неполным. Он сказал, что Путин сделал многообещающее заявление, но настаивает на том, что оно не было полным, и подтвердил, что готов обсудить с ним предложение о прекращении огня.

30-дневное перемирие в Украине

На днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, во время которых Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта, а Киев поддержал эту инициативу.

Сегодня же в Россию прибыла американская делегация для обсуждения этого вопроса, однако помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что окончательное решение по этому поводу остается за самим Путиным.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.

А российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен с идеей Соединенных Штатов Америки о перемирии. Однако он заявил, что для этого есть нюансы.

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