Трамп о заявлении Путина о перемирии: надеемся, что Россия поступит правильно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News

По его словам, сегодня спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф ведёт серьёзные переговоры в России, и ожидается, что он встретится с Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", - сказал Трамп, повторив, что хотел бы видеть прекращение огня со стороны России.

Также Трамп считает, что заявление Путина о перемирии было неполным. Он сказал, что Путин сделал многообещающее заявление, но настаивает на том, что оно не было полным, и подтвердил, что готов обсудить с ним предложение о прекращении огня.

30-дневное перемирие в Украине

На днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, во время которых Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта, а Киев поддержал эту инициативу.

Сегодня же в Россию прибыла американская делегация для обсуждения этого вопроса, однако помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что окончательное решение по этому поводу остается за самим Путиным.