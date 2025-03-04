США и Украина готовятся подписать сделку об ископаемых уже сегодня, - Reuters
США и Украина могут в ближайшие часы подписать сделку о полезных ископаемых. Ее должны были заключить еще на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации источников издания, президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что он хочет объявить о сделке в своем выступлении перед Конгрессом, которое состоится вечером 4 марта (в 04:00 5 марта по киевскому времени).
Собеседники Reuters подчеркнули, что соглашение между Украиной и США пока не подписано и ситуация все еще может измениться.
Ссора Трампа и Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, находился с визитом в США. Он посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Там должна была пройти официальная церемония подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Когда два лидера общались с журналистами в Овальном кабинете, между ними возникла ссора. Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет в игры с Третьей мировой".
На фоне такой ситуации встреча между Зеленским и Трампом закончилась досрочно. Президент Украины уехал из Белого дома, а соглашение не было подписано.
Сделка между Украиной и США
Стоит заметить, что рамочное соглашение Украины и США предусматривает создание инвестиционного фонда, который будет находится под совместным управлением двух стран.
Согласно документу, Украина должна будет вносить в фонд 50% своей прибыли от продажи полезных ископаемых.
Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Гассетт рассказал, что всего США планируют получить около 20 млрд долларов прибыли от такой сделки.
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