Прогрессисты-демократы могут сорвать речь Трампа в Конгрессе, - CNN
Прогрессисты из Демократической партии готовы устроить протесты во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу. Таким образом они могут бросить вызов лидерам политсилы, которые просили не срывать выступление главы Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во фракции демократов в Палате представителей растет напряжение из-за речи президента Дональда Трампа в Конгрессе.
Лидеры демократов хотят, чтобы их члены демонстрировали сдержанность, а прогрессивные члены политсилы взвешивают, следует ли бросать вызов своей руководящей команде и устраивать протест против его действий.
Гнев и разногласия относительно тактики выплеснулись на закрытых заседаниях в течение недели, в частности во вторник, когда лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и его ведущие заместители советовали своим коллегам не отвлекаться от общего послания партии относительно реальных последствий правительственной "чистки" Трампа.
Среди предложений от Джеффриса не было никаких знаков, реквизита и привлекающих внимание трюков, которые могли бы быть использованы Республиканской партией.
Это вызвало определенное сопротивление на заседании фракции во вторник.
"Я чертовски зол", - сказал депутат Марк Покан, прогрессивный демократ из Висконсина. По словам многих присутствующих в зале, их избиратели расстроятся, если демократы не дадут четко понять свою оппозиционность.
Источники в Демократической партии сообщили CNN, что Покан и другие члены Конгресса все еще могут бросить вызов руководству демократов во время речи и начать протест против Трампа - вероятно, с помощью плакатов и реквизита.
Члены прогрессивной фракции Конгресса и другие обсуждали возможность держать плакаты с надписями "правда/неправда" и "ложь", а также принести коробки с яйцами, чтобы продемонстрировать высокие цены на этот продукт, с которыми сталкиваются американские потребители.
В то же время, некоторые демократы четко дали понять, что не заинтересованы в посещении речи и будут бойкотировать ее. Среди них - ярый враг Трампа, ветеран-депутат Максин Уотерс из Калифорнии, а также представитель штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес.
Обращение Трампа к Конгрессу
Вечером 4 марта президент США Дональд Трамп впервые перед вступлением в должность выступит перед Конгрессом.
Темой речи главы Белого дома станет "Обновление американской мечты". В частности, по данным CNN, Трамп затронет вопросы снижения цен, правительственной реформы, консолидации республиканцев в Сенате, а также иностранных дел, где центральной темой будет завершение войны в Украине.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Трамп планировал проинформировать Конгресс о подписании соглашения о полезных ископаемых с Украиной. Однако из-за срыва переговоров в Белом доме 28 февраля, лидеры не подписали соглашение.
Кроме того, Трамп приостановил военную помощь Украине. В Белом доме отметили, что поставки оружия будут возобновлены, когда украинская сторона возобновит переговоры о прекращении войны. С Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вернуться за стол переговоров ради мира.
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