Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах США с Украиной и Россией

Президента попросили прокомментировать прогресс в вопросе прекращения огня между Украиной и Россией в Черном море.

"Мы добились большого прогресса на двух фронтах, на обоих участках, как мы их называем. Мы называем их секциями, но это гораздо больше, чем просто секции. Россия, Украина, а также Ближний Восток", - отметил он.

По словам американского лидера, США продолжают "глубокие переговоры" с Украиной и Россией.

"И я бы сказал, что все идет хорошо, но это ситуация, о которой мы не должны были даже думать", - уточнил он.