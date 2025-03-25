Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах США с Украиной и Россией

США наблюдают большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины. Он был достигнут в ходе переговоров в Саудовской Аравии.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с американскими послами.
Президента попросили прокомментировать прогресс в вопросе прекращения огня между Украиной и Россией в Черном море.
"Мы добились большого прогресса на двух фронтах, на обоих участках, как мы их называем. Мы называем их секциями, но это гораздо больше, чем просто секции. Россия, Украина, а также Ближний Восток", - отметил он.
По словам американского лидера, США продолжают "глубокие переговоры" с Украиной и Россией.
"И я бы сказал, что все идет хорошо, но это ситуация, о которой мы не должны были даже думать", - уточнил он.
Напомним, США провели отдельные технические переговоры с Украиной и Россией в Эр-Рияде. Стороны преимущественно обсуждали возможность перемирия между Украиной и РФ.
По итогам переговоров Украина согласилась на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" с Россией.
Россия вновь согласилась только на идею "энергетического перемирия". В случае с перемирием на море страна-агрессор потребовала, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.
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