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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах США с Украиной и Россией

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США наблюдают большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины. Он был достигнут в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с американскими послами.

Президента попросили прокомментировать прогресс в вопросе прекращения огня между Украиной и Россией в Черном море. 

"Мы добились большого прогресса на двух фронтах, на обоих участках, как мы их называем. Мы называем их секциями, но это гораздо больше, чем просто секции. Россия, Украина, а также Ближний Восток", - отметил он. 

По словам американского лидера, США продолжают "глубокие переговоры" с Украиной и Россией. 

"И я бы сказал, что все идет хорошо, но это ситуация, о которой мы не должны были даже думать", - уточнил он. 

Переговоры США с Украиной и Россией

Напомним, США провели отдельные технические переговоры с Украиной и Россией в Эр-Рияде. Стороны преимущественно обсуждали возможность перемирия между Украиной и РФ.

По итогам переговоров Украина согласилась на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" с Россией.

Россия вновь согласилась только на идею "энергетического перемирия". В случае с перемирием на море страна-агрессор потребовала, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине