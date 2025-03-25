Трамп заявив про великий прогрес на переговорах США з Україною та Росією

Президента попросили прокоментувати прогрес у питанні припинення вогню між Україною і Росією в Чорному морі.

"Ми добилися великого прогресу на двох фронтах, на обох ділянках, як ми їх називаємо. Ми називаємо їх секціями, але це набагато більше, ніж просто секції. Росія, Україна, а також Близький Схід", - зазначив він.

За словами американського лідера, США продовжують "глибокі переговори" з Україною та Росією.

"І я б сказав, що все йде добре, але це ситуація, про яку ми не повинні були навіть думати", - уточнив він.